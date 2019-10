Casino : cession des murs de 31 magasins finalisée

16/10/2019 | 08:17

Casino annonce avoir finalisé la cession des murs de 31 hypermarchés et supermarchés à des sociétés affiliées à Apollo Global Management Inc, valorisés 465 millions d'euros, dont 327 millions d'ores et déjà perçus.



Le groupe de distribution alimentaire précise que, faisant suite à la signature en avril 2019, cette opération de cession porte sur les murs de 12 Géant Casino et 19 magasins à enseignes Monoprix et Casino Supermarchés.



Casino reste associé à la création de valeur de cette opération via une participation dans la société constituée par des fonds gérés par Apollo. Dans ce cadre, il pourra percevoir dans les prochaines années jusqu'à 140 millions d'euros complémentaires.



