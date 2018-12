Casino : cession des murs de 67 magasins finalisée

21/12/2018 | 09:11

Faisant suite à la signature des promesses synallagmatiques les 28 septembre et 17 octobre, Casino annonce avoir finalisé avec Generali et AG2R La Mondiale les opérations de cession portant respectivement sur les murs de 53 et 14 magasins Monoprix.



Après déduction des droits d'enregistrement, le montant total de ces transactions s'élève à 742 millions d'euros, pour un loyer annuel total de 35,4 millions. Elles portent à 1,1 milliard les cessions d'actifs, permettant au groupe de dépasser son objectif à fin 2018.



Casino estime que la poursuite des bonnes performances opérationnelles et le déploiement progressif des nouveaux leviers de rentabilité lui permettront d'améliorer son résultat opérationnel courant en France en 2019 à un rythme comparable à celui de 2018.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.