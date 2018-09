Casino : confiant malgré un abaissement de note chez S&P

03/09/2018 | 09:13

Réagissant à la décision de S&P d'abaisser sa notation financière d'un cran à 'BB' Perspective négative, Casino affirme que 'ce changement de notation n'a pas d'impact sur le coût de sa dette financière obligataire, et n'affecte pas sa liquidité'.



Compte tenu du produit attendu du plan de cessions en cours et de son autofinancement, le groupe de distribution confirme son objectif de réduction de la dette financière nette en France d'un milliard d'euros à fin 2018 pour la réduire à 2,7 milliards.



Le conseil d'administration ajoute observer que 'le groupe possède une résilience opérationnelle, une solidité financière et des ressources immédiatement disponibles non reflétées dans le cours de bourse actuel'.



