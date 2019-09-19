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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Casino Guichard-Perrachon    CO   FR0000125585

CASINO GUICHARD-PERRACHON

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Casino confirme des discussions avec Aldi sur Leader Price

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19/09/2019 | 19:50

19 septembre (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA a déclaré jeudi dans un communiqué:

* CASINO CONFIRME ÊTRE ENTRÉ EN DISCUSSIONS AVEC ALDI FRANCE CONCERNANT LA VENTE DE LEADER PRICE

* CASINO CONFIRME AVOIR REÇU UNE MARQUE DINTÉRÊT DE LA PART DALDI FRANCE PORTANT SUR LACQUISITION DE LEADER PRICE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

* A LA SUITE DE CETTE MARQUE DINTÉRÊT, LE GROUPE CASINO ET ALDI FRANCE SONT ENTRÉS EN DISCUSSIONS EN VUE DABOUTIR À LA REMISE DUNE OFFRE FERME PAR ALDI FRANCE

* UNE FOIS CONNUS ET POUR AUTANT QUILS SOIENT ACCEPTÉS PAR LE GROUPE, LES PARAMÈTRES DE LOFFRE SERONT COMMUNIQUÉS AU MARCHÉ Pour plus de détails, cliquez sur (Service France)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
BNP PARIBAS 2.16%44.75 Cours en temps réel.10.97%
CASINO GUICHARD-PERRACHON 2.29%43.83 Cours en temps réel.17.91%
FONCIÈRE EURIS -18.89%14.6 Cours en temps réel.-51.33%
RALLYE 0.76%7.97 Cours en temps réel.-12.21%
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Données financières (EUR)
CA 2019 37 220 M
EBIT 2019 1 277 M
Résultat net 2019 87,0 M
Dette 2019 2 689 M
Rendement 2019 3,64%
PER 2019 126x
PER 2020 62,1x
VE / CA2019 0,20x
VE / CA2020 0,21x
Capitalisation 4 610 M
Graphique CASINO GUICHARD-PERRACHON
Durée : Période :
Casino Guichard-Perrachon : Graphique analyse technique Casino Guichard-Perrachon | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CASINO GUICHARD-PERRACHON
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 18
Objectif de cours Moyen 37,87  €
Dernier Cours de Cloture 42,85  €
Ecart / Objectif Haut 30,7%
Ecart / Objectif Moyen -11,6%
Ecart / Objectif Bas -46,3%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Jean-Charles Henri Naouri Chairman & Chief Executive Officer
Julien Lagubeau Chief Operating Officer
Antoine Marie Remi Giscard-d'Estaing Chief Financial Officer & CEO-Corporate Finance
Gilles Pinoncély Non-Independent Director
Gérald de Roquemaurel Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
CASINO GUICHARD-PERRACHON17.91%5 101
SYSCO CORPORATION25.85%40 469
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.-14.25%33 514
WOOLWORTHS GROUP LTD25.46%31 545
TESCO PLC23.88%28 617
AHOLD DELHAIZE N.V.1.95%27 266
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