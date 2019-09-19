Casino confirme des discussions avec Aldi sur Leader Price

19 septembre (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA
a déclaré jeudi dans un communiqué:
* CASINO CONFIRME ÊTRE ENTRÉ EN DISCUSSIONS AVEC ALDI FRANCE
CONCERNANT LA VENTE DE LEADER PRICE
* CASINO CONFIRME AVOIR REÇU UNE MARQUE DINTÉRÊT DE LA PART
DALDI FRANCE PORTANT SUR LACQUISITION DE LEADER PRICE EN
FRANCE MÉTROPOLITAINE
* A LA SUITE DE CETTE MARQUE DINTÉRÊT, LE GROUPE CASINO ET
ALDI
FRANCE SONT ENTRÉS EN DISCUSSIONS EN VUE DABOUTIR À LA REMISE
DUNE OFFRE FERME PAR ALDI FRANCE
* UNE FOIS CONNUS ET POUR AUTANT QUILS SOIENT ACCEPTÉS PAR
LE
GROUPE, LES PARAMÈTRES DE LOFFRE SERONT COMMUNIQUÉS AU MARCHÉ
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(Service France)