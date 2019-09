Casino : confirme les discussions avec Aldi France

20/09/2019 | 07:49

Le groupe Casino confirme être entré en discussions avec Aldi France concernant l'acquisition de Leader Price en France métropolitaine.



A la suite de cette marque d'intérêt, le Groupe Casino et Aldi France sont entrés en discussions en vue d'aboutir à la remise d'une offre ferme par Aldi France.



' Le groupe Casino entend mener ces discussions dans le meilleur intérêt de Leader Price et de ses salariés, comme de ses partenaires ' indique le groupe.



' Les instances représentatives du personnel de Leader Price seront informées et consultées dès qu'un projet suffisamment avancé pourra leur être présenté, conformément aux obligations légales en la matière '.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.