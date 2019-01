Casino : contrat de liquidité avec Rothschild Martin Maurel

25/01/2019 | 07:42

Casino et Rothschild Martin Maurel annoncent avoir conclu un nouveau contrat de liquidité, entré en vigueur le 1er janvier 2019, remplaçant le précédent qui avait été signé entre le distributeur alimentaire et Rothschild & Cie banque le 11 février 2005.



La plateforme de négociation sur lesquelles les transactions au titre du contrat de liquidité seront effectuées est Euronext Paris. A la date du 23 janvier 2019, 30 millions d'euros figurent au compte de liquidité.



