Casino creuse ses pertes semestrielles mais veut accélérer son désendettement

Paris (awp/afp) - Casino a annoncé jeudi avoir creusé ses pertes au premier semestre mais promis d'accélérer son désendettement, alors que les marchés pressent le groupe de distribution d'éponger son passif, sur fond de procédure de sauvegarde de sa maison-mère Rallye.

Le groupe a enregistré une perte nette de 232 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre 68 millions d'euros lors de la même période de 2018, en raison de "charges exceptionnelles liées au +plan Rocade+ et au plan de cession", a-t-il précisé dans un communiqué.

Fin 2018, le groupe a lancé un plan de ventes et fermetures de magasins déficitaires, intitulé "plan Rocade": à ce jour, précise Casino, "56 magasins ont été cédés", y compris 15 hypermarchés, tandis que "118 magasins ont été fermés".

"Il reste encore cinq hypermarchés à vendre", a précisé lors d'un point presse le PDG de Casino, Jean-Charles Naouri, qui a exclu pour l'instant d'en céder davantage.

Parallèlement, le groupe a entamé il y a un an un plan de cession d'actifs non-stratégiques: d'un montant initial de 1,5 milliard d'euros, il a ensuite été porté à 2,5 milliards d'euros.

Casino entend désormais accélérer son plan de désendettement "pour atteindre moins de 1,5 milliard d'euros de dette nette en France à fin 2020", sa forte dette constituant une donnée particulièrement sensible pour le groupe, pressé depuis plusieurs mois par les marchés d'éponger son passif.

Il a l'intention de "maintenir" cette dette durablement sous ce niveau, grâce à l'achèvement du plan de cession de 2,5 milliards d'euros, "dont 2,1 milliards d'euros ont déjà été signés, et l'absence de dividende en 2020 représentant une économie totale sur les dividendes d'environ 500 millions d'euros sur 18 mois".

Peu avant 11h15 (09h15 GMT), l'action Casino, après avoir pris jusqu'à 2,26% en début de séance, perdait 0,27% à 33 euros, dans un marché en légère hausse (+0,51%).

Le désendettement comme "priorité"

Le 23 mai, sa maison-mère, contrôlée par M. Naouri, avait été contrainte de se placer en procédure de sauvegarde pour renégocier sa lourde dette de près de 3 milliards d'euros, à l'abri des attaques de fonds d'investissement.

Quelques jours après, Casino avait annoncé qu'il ne verserait pas d'acompte sur dividende en 2019 à ses actionnaires afin de donner la "priorité" à la "poursuite de sa stratégie de désendettement", tentant ainsi de calmer les inquiétudes des investisseurs, mais aussi des agences de notation, promptes à baisser sa note.

Casino est détenu à 51,7% par Rallye, elle-même détenue indirectement par M. Naouri.

L'homme d'affaires a rappelé jeudi que le distributeur avait réduit sa dette en France de 7,7 milliards d'euros fin 2014 à 2,7 fin 2018, le fruit de "beaucoup de travail sur notre +business model+ qui a su s'adapter aux goûts des clients" autant que des cessions d'actifs, selon lui.

"Toutes les actions entreprises par Casino sont faites dans l'intérêt du groupe, au vu de la situation du marché et de la tolérance à la dette dans le secteur de la distribution aujourd'hui", a affirmé pour sa part David Lubek, le directeur financier de Casino, lors d'une conférence téléphonique.

Pas de dividende en 2020

Quant au non-versement d'un dividende en 2020, il s'explique par le fait que "c'est le moment pour nous d'accélérer notre désendettement", le placement en procédure de sauvegarde de Rallye constituant une "opportunité" de le faire, a ajouté M. Lubek.

Dans son communiqué jeudi, Casino a redit que cette procédure ne le concernait pas, "ni ses activités, ni la poursuite de son plan stratégique en cours d'exécution".

Le chiffre d'affaires semestriel du distributeur stéphanois s'affiche quant à lui en légère hausse de 0,3% à 17,84 milliards d'euros, notamment grâce à la poursuite des ouvertures de magasins dans les formats dits "porteurs" (premium et proximité) et une activité "dynamique" de ses "segments prioritaires", bio et commerce en ligne via sa filiale Cdiscount.

En Amérique latine, Casino a lancé fin juin un projet de simplification de sa structure latino-américaine, "incluant le regroupement de l'ensemble de ses activités dans la région sous GPA", sa filiale brésilienne.

En 2018, le groupe avait enregistré 54 millions d'euros de pertes nettes, pour une dette de 2,7 milliards d'euros.

afp/ck