Casino : dégradation de note chez Standard & Poor's

23/04/2019 | 07:44

Casino fait part de la décision de Standard & Poor's d'abaisser sa notation financière de 'BB perspective négative' à 'BB- perspective négative', changement 'sans impact sur la disponibilité ou le coût des ressources financières du groupe'.



Au 31 décembre 2018, le distributeur alimentaire disposait en France de cinq milliards d'euros de liquidité, se composant d'une trésorerie brute de 2,1 milliards et de 2,9 milliards de lignes de crédit confirmées avec une maturité moyenne de 2,4 années.



Casino rappelle aussi avoir récemment augmenté la cible de son plan de cession d'actifs d'un à au moins 2,5 milliards d'euros d'ici le premier trimestre 2020, et prévoit de générer, au-delà de ce plan de cession, un free cash-flow France de 500 millions par an.



