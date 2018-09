Casino dit avoir été approché par Carrefour, qui dément

Selon un communiqué de Casino publié dimanche soir, le groupe "a été sollicité depuis quelques jours par Carrefour en vue d'une tentative de rapprochement" et a réuni le même jour son conseil d'administration, qui "a décidé à l'unanimité de ne pas donner suite à cette approche".

Le conseil, qui a "réitéré à l'unanimité sa totale confiance dans la stratégie créatrice de valeur" de Casino, a "constaté les obstacles, en France et au Brésil, au rapprochement avec Carrefour, en particulier en matière de concurrence et d'emplois", selon le communiqué.

Casino "entend ainsi mener toutes les actions nécessaires pour défendre l'intérêt social et l'intégrité du groupe (...)"

Pour sa part, Carrefour "dément avoir sollicité Casino et s'étonne que l'on ait soumis au conseil d'administration de Casino une proposition de rapprochement qui n'existe pas".

Dans un communiqué publié lundi matin, le groupe évoque "des communications intempestives, trompeuses, et dénuées de tout fondement" et souligne les difficultés auxquelles sont confrontés Casino et son actionnaire de contrôle Rallye.

Il ajoute être concentré sur l'exécution de son plan de transformation 2022 et examiner "les voies de droit à sa disposition à même de faire cesser ces insinuations inacceptables".

(Benjamin Mallet, édité par Benoît Van Overstraeten)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CARREFOUR -0.54% 16.59 -8.04% CASINO GUICHARD-PERRACHON -1.96% 36.04 -28.72% RALLYE 0.27% 11.18 -24.61%