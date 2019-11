Casino : enquête de Bruxelles pour pratiques anti-concurrence

04/11/2019 | 14:09

La Commission européenne annonce avoir ouvert une enquête formelle en matière de pratiques anticoncurrentielles afin de déterminer si Casino et Intermarché ont coordonné leurs comportements sur le marché, en violation des règles de concurrence de l'UE.



Bruxelles craint que les deux distributeurs alimentaires ne soient allés au-delà de l'objectif de leur alliance créée en novembre 2014 pour l'achat en commun de leurs produits de marques, avec la centrale d'achat commune INCAA.



En particulier, la Commission cherchera à déterminer si Casino et Intermarché ont coordonné leurs activités relatives au développement de leurs réseaux de magasins et leurs politiques de prix à l'égard des consommateurs.



