Casino : enquête de l'UE sur une centrale d'achat

22/05/2019

Le titre Casino est en repli de près de 5% sur les cinq dernières séances. La valeur a perdu plus de 17% sur un mois. Selon Le Figaro, le siège de Casino a été perquisitionnés par la police judiciaire française en raison d'une enquête des services de la Commission européenne.



La Commission européenne réalise une enquête sur les pratiques de la centrale d'achat commune avec Intermarché sur 2016 et 2017. ' Elle enquête en particulier sur les négociations tarifaires avec les principaux groupes agroalimentaires et de la grande consommation ' souligne Aurel BGC suite à l'article du Figaro.



Le titre reste également pénalisé par l'inquiétude des investisseurs devant la lourdeur de son endettement, alors même que l'accroissement de la concurrence, provenant notamment de l'e-commerce, faisait pression sur les marges. Casino a réagi en se désendettant significativement par de multiples cessions, et en amendant sa stratégie.



Mais cela ne suffit pas à convaincre les agences de notation : après Moody's au début du mois, l'agence de notation-crédit Standard & Poor's a dégradé son appréciation de la dette du groupe.



