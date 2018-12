18/12/2018 | 18:13

Le groupe annonce avoir finalisé l'opération d'augmentation de capital de sa filiale GreenYellow auprès de Tikehau Capital et Bpifrance.



L'opération est relative à l'accord signé avec Tikehau Capital et Bpifrance le 12 octobre dernier. Les investisseurs entrent au capital de GreenYellow, via une augmentation de capital de 150 millions d'euros pour une participation de 24%.



