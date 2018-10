Casino : inauguration d'un nouveau concept à Paris

03/10/2018 | 18:41

Le groupe Casino, en partenariat avec Prodistribution, annonce ce soir l'inauguration d'un nouveau concept de magasin à Paris, près des Champs-Élysées, baptisé 'Le 4 Casino'.



'Ce magasin propose une offre et des services inédits, avec un rayon d'épicerie fine, une sélection de produits alimentaires Casino, une part importante de produits bio et vegan, des produits concoctés par des marques ou des chefs invités, un showroom Cdiscount avec un espace de co-working, ainsi qu'une cave à vin dernière génération', explique Casino.



Plusieurs dispositifs digitaux permettant aux clients de faire leurs courses du quotidien 24h sur 24 sans passer par une caisse, de trouver facilement un produit dans le magasin, de bénéficier d'une offre élargie accessible via des interfaces digitales ou encore de trouver des informations complètes sur les produits y sont installés. Ces technologies permettent également de donner un aperçu de ce qui pourrait être déployé dans les autres magasins du groupe.





