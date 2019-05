Casino : l'avis d'un analyste suite à la suspension du titre

23/05/2019 | 13:09

La cotation des actions Casino est suspendue sur Euronext Paris à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis.



'Le titre reste pénalisé par l'inquiétude des investisseurs devant la lourdeur de son endettement. Les sociétés mères de Casino (Rallye, Fonciere Euris, Finatis) sont surendettées' souligne ce matin les analystes de Bernstein.



Le bureau d'études estime également que Casino verse un dividende beaucoup trop important. ' Le groupe s'est lancé dans un programme de cession d'actifs de 2,5 milliards d'euros visant à réduire l'endettement, mais continue de verser environ 350 millions d'euros par an en dividendes et de racheter environ 96 millions de ses propres actions ' souligne Bernstein. ' Le groupe devrait donner la priorité au remboursement de sa dette '.



' Les comptes de Casino nécessitent des ajustements importants pour évaluer correctement la valeur de la société. C'est à notre avis l'élément le moins discuté mais le plus important de ce débat ' rajoute Bernstein.



Rappelons aussi que le siège de Casino a été perquisitionnés par la police judiciaire française en raison d'une enquête des services de la Commission européenne.



La Commission européenne a confirmé que, le 20 mai 2019, ses agents ont procédé à des inspections dans les locaux d'entreprises du secteur de l'alimentation au détail en France.



La Commission européenne réalise en effet une enquête sur les pratiques de la centrale d'achat commune avec Intermarché sur 2016 et 2017. ' Elle enquête en particulier sur les négociations tarifaires avec les principaux groupes agroalimentaires et de la grande consommation '.



