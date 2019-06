Casino : la filiale brésilienne GPA accepte de solder sa participation dans Via Varejo

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conseil d'administration de Grupo Pão de Açùcar (GPA), filiale brésilienne du groupe de grande distribution Casino, a approuvé mercredi la vente de l'intégralité de sa participation de 36,3% au capital de l'enseigne d'électronique et d'électroménager Via Varejo, au prix minimum de 4,75 reals par action. Le produit de cette cession approcherait 2,36 milliards de reals, soit environ 540 millions d'euros.

Mardi, Michael Klein, dont la famille détient 25,2% de Via Varejo, s'était porté acquéreur de la participation de GPA dans l'enseigne d'électronique dans la limite d'un prix de 4,75 reals par action et à la condition que la filiale de Casino approuve la vente de ses titres.

GPA tiendra ses actionnaires et le marché informés de tout fait nouveau relatif à cette opération, selon un communiqué.

Via Varejo est en vente depuis le mois de novembre 2016. Fin 2018, GPA avait vendu sur le marché un bloc représentant 3,86% du capital de Via Varejo, pour un montant de 217,5 millions de reals, soit environ 49 millions d'euros. Pour Casino, la vente de ce bloc d'actions constituait la première étape de son désengagement de Via Varejo, faute d'avoir trouvé un repreneur pour cette enseigne entrée en phase de restructuration et devenue non stratégique.

Le produit de cette cession à venir servira probablement à désendetter Casino. L'an passé, le distributeur français a réalisé la moitié de son plan de cession d'actifs non stratégiques de 1,5 milliard d'euros. L'objectif de ce programme de cession a été porté à 2,5 milliards d'euros au total d'ici au premier trimestre de l'année 2020. En raison d'une structure actionnariale fortement endettée, les sociétés mères de Casino, dont Rallye, ont été placées en procédure de sauvegarde le 23 mai dernier.

