PARIS (Agefi-Dow Jones)--La cession de l'enseigne brésilienne d'électronique et d'électroménager Via Varejo, société contrôlée par le groupe français Casino, "est toujours d'actualité" et "va se faire", a affirmé aux Echos Peter Estermann, le directeur général de Grupo Pão de Açùcar (GPA), la maison mère de Via Varejo.

"GPA a annoncé fin 2016 la vente de Via Varejo. C'est toujours d'actualité. Cette cession va permettre au groupe de se concentrer sur la distribution alimentaire, de maintenir son leadership dans le secteur et de mettre en oeuvre un nouveau plan stratégique au cours des trois prochaines années", a-t-il déclaré dans un entretien au journal économique. "On est concentré sur cette vente et elle va se faire...Le non alimentaire n'est pas au coeur de notre activité", a-t-il poursuivi.

Alors qu'un possible partenariat entre Amazon et Casino au sujet de Via Varejo a fait l'objet de spéculations en début d'année, Peter Estermann a balayé d'un revers de la main cette possibilité, assurant qu'"aucun" accord ne pourrait être conclu avec le groupe américain. "Amazon a passé un accord avec Casino en France, mais il n'y a pas de négociations en cours au Brésil", a-t-il affirmé.

GPA est contrôlé quasiment à 100% par Casino.

