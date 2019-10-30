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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Casino Guichard-Perrachon    CO   FR0000125585

CASINO GUICHARD-PERRACHON

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Casino lance une obligation sécurisée pour son refinancement

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30/10/2019 | 19:11

30 octobre (Reuters) - Casino:

* ANNONCE LE LANCEMENT DE L'ÉMISSION D'UNE OBLIGATION SÉCURISÉE DANS LE CADRE DE SON PLAN DE REFINANCEMENT

* QUE CE PLAN INCLUT LA LEVÉE DE NOUVEAUX FINANCEMENTS POUR UN MONTANT CIBLE DE 1,5 MD D'EUROS AINSI QUE LA MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE LIGNE DE CRÉDIT SYNDIQUÉE POUR UN MONTANT D'ENVIRON 2,0 MD D'EUROS

* QUE LE GROUPE LANCERA, APRÈS LA FINALISATION DE LA TRANSACTION, UNE OFFRE DE RACHAT OBLIGATAIRE PORTANT SUR LES SOUCHES ARRIVANT À MATURITÉ EN MARS 2020, MAI 2021 ET JUIN 2022 POUR UN MONTANT CIBLE DE 700 MLNS EUROS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CASINO GUICHARD-PERRACHON 2.37%49.3 Cours en temps réel.32.53%
FONCIÈRE EURIS -18.18%13.5 Cours en temps réel.-55.00%
RALLYE 2.73%7.91 Cours en temps réel.-14.54%
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CA 2019 36 944 M
EBIT 2019 1 250 M
Résultat net 2019 -
Dette 2019 2 915 M
Rendement 2019 5,38%
PER 2019 -
PER 2020 -
VE / CA2019 0,22x
VE / CA2020 0,21x
Capitalisation 5 182 M
Graphique CASINO GUICHARD-PERRACHON
Durée : Période :
Casino Guichard-Perrachon : Graphique analyse technique Casino Guichard-Perrachon | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CASINO GUICHARD-PERRACHON
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 18
Objectif de cours Moyen 38,29  €
Dernier Cours de Cloture 48,16  €
Ecart / Objectif Haut 16,3%
Ecart / Objectif Moyen -20,5%
Ecart / Objectif Bas -54,3%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Jean-Charles Henri Naouri Chairman & Chief Executive Officer
Julien Lagubeau Chief Operating Officer
David Lubek Chef Financial Officer
Gilles Pinoncély Non-Independent Director
Gérald de Roquemaurel Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
CASINO GUICHARD-PERRACHON32.53%5 758
SYSCO CORPORATION26.25%40 505
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.-11.61%34 252
WOOLWORTHS GROUP LIMITED28.25%32 484
TESCO PLC25.62%29 958
AHOLD DELHAIZE N.V.2.13%27 351
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