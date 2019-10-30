Casino lance une obligation sécurisée pour son refinancement

30 octobre (Reuters) - Casino:
* ANNONCE LE LANCEMENT DE L'ÉMISSION D'UNE OBLIGATION
SÉCURISÉE
DANS LE CADRE DE SON PLAN DE REFINANCEMENT
* QUE CE PLAN INCLUT LA LEVÉE DE NOUVEAUX FINANCEMENTS POUR
UN
MONTANT CIBLE DE 1,5 MD D'EUROS AINSI QUE LA MISE EN PLACE D'UNE
NOUVELLE LIGNE DE CRÉDIT SYNDIQUÉE POUR UN MONTANT D'ENVIRON 2,0
MD D'EUROS
* QUE LE GROUPE LANCERA, APRÈS LA FINALISATION DE LA
TRANSACTION,
UNE OFFRE DE RACHAT OBLIGATAIRE PORTANT SUR LES SOUCHES ARRIVANT
À MATURITÉ EN MARS 2020, MAI 2021 ET JUIN 2022 POUR UN MONTANT
CIBLE DE 700 MLNS EUROS
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Paris)