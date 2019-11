Casino : lancement de l'offre de rachat obligataire

05/11/2019 | 10:01

Dans le cadre de son plan de refinancement annoncé le 22 octobre, Casino annonce le lancement ce mardi d'une offre de rachat obligataire portant sur les souches de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022.



Cette offre de rachat obligataire est conditionnée à la levée des nouveaux financements. Sur la base d'un montant cible de nouveaux financements de 1,5 milliard d'euros, elle devrait porter sur 700 millions d'euros.



Dans le cadre de cette offre, Casino acceptera toutes les obligations apportées sur la souche 2020 et allouera le reste du montant entre les souches 2021 et 2022. Le règlement-livraison de cette offre de rachat est attendue avant la fin du mois de novembre.



