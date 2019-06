Casino: le patron de Franprix reprend la présidence de Monoprix

Paris (awp/afp) - Régis Schultz, président de Monoprix, quitte l'enseigne et est remplacé par le patron de Franprix, Jean-Paul Mochet, qui cumulera les deux casquettes, a annoncé mardi le groupe Casino, propriétaire des deux entités.

"Après trois années passées au sein du groupe Casino, Régis Schultz, président de Monoprix, a souhaité poursuivre de nouveaux projets professionnels à l'international", annonce un communiqué du groupe de distribution.

"Jean-Paul Mochet est nommé président de Monoprix. Il conserve en parallèle ses fonctions de président de Franprix. Il prendra ses nouvelles fonctions à compter du lundi 15 juillet", ajoute le communiqué.

M. Schultz, âgé de 50 ans, a été PDG du groupe Darty de 2013 à 2016 après avoir dirigé la chaîne de magasins But de 2009 à 2013. C'est un fin connaisseur du secteur de la distribution qui, selon le quotidien Les Echos, devrait prendre la tête d'une société basée à Dubaï, spécialisée dans le commerce non-alimentaire.

Il était considéré, avec M. Mochet, comme l'un des successeurs potentiels de Jean-Charles Naouri, le PDG du groupe Casino, âgé de 70 ans.

L'enseigne Monoprix, au positionnement urbain, implantée dans plus de 250 villes en France, est la pépite de Casino, avec 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires 2018, environ 800 magasins et trois formats d'enseignes (Monoprix, Monop' et Naturalia, spécialisée dans le bio).

Quant à M. Mochet, directeur de l'enseigne de proximité Franprix depuis 2008 qu'il a modernisée et fait monter en gamme, il fait partie du comité exécutif de Casino depuis 2013.

afp/buc