Casino : le titre gagne 3%, cession possible de Leader Price

19/09/2019 | 15:41

Le titre Casino s'envole de près de +3% à la Bourse cet après-midi. Le groupe serait en négociation exclusive pour la cession de Leader Price au groupe allemand Aldi indique Les Echos. Un mandat aurait été donné à la banque BNP Paribas selon le quotidien.



Le montant de la cession serait selon Les Echos sensiblement supérieur à 400 millions d'euros. La transaction pourrait se conclure dans les quatre à cinq semaines.



Deux autres groupes importants auraient également examinés cette acquisition. Il s'agit de Leclerc et d'Intermarché selon Les Echos.



Dans le cadre de la préparation de son plan stratégique 2022, le conseil d'administration du Groupe avait confirmé au mois d'août vouloir accentuer le positionnement unique du Groupe sur les formats (l'e-commerce, le premium et la proximité).



Le conseil d'administration avait également validé l'arbitrage des actifs dont la cession serait source de création de valeur. ' Il en résulte l'identification de nouvelles cessions d'actifs pour un montant cible de 2 MdsE, cette deuxième phase du plan de cession étant à réaliser d'ici fin T1 2021 ' a indiqué le groupe.



