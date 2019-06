Casino : livraison d'une plateforme à Monoprix

12/06/2019 | 12:12

Argan annonce la livraison à Monoprix, enseigne du groupe Casino, d'un nouveau bâtiment à Fleury-Mérogis. D'une surface de 39.000 m² au sol, complété d'une mezzanine de 26.000 m2, l'actif sera loué au distributeur alimentaire pour une durée ferme de 12 ans.



Dédiée aux activités de e-commerce alimentaire de l'enseigne, cette plateforme logistique, connectée aux autoroutes A6 et A10 via la N104, desservira, dans un premier temps, le marché francilien, avant d'étendre sa zone d'influence aux régions du Nord de la France.



L'ensemble de l'assortiment alimentaire sera traité depuis cette plateforme avec 50% des surfaces à température ambiante, et 50% en froid positif (2-4 °C). L'entrepôt dispose également d'une cellule froid négatif (-25 °C) de 1.500 m².



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.