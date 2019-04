Casino : met en place un partenariat avec OUI.sncf

15/04/2019 | 15:50

Le groupe Casino annonce ce lundi la signature d'un partenariat stratégique avec OUI.sncf, dont les offres de voyages en train seront disponibles sur Cdiscount Voyages.



'Après l'avion et l'hébergement lancés en mai 2018, Cdiscount Voyages permettra désormais aux 20 millions de visiteurs uniques mensuels de Cdiscount d'accéder aux offres de voyage en train OUI.sncf. En réalisant ce partenariat, les deux poids lourds du e-commerce français entendent donner accès au train au plus grand nombre de Français', commente Casino, à qui appartient Cdiscount.





