Casino : mise en place d'une nouvelle ligne syndiquée

07/11/2019 | 12:15

Le Groupe met actuellement en place une nouvelle ligne syndiquée de maturité octobre 2023 afin d'étendre ses lignes de crédit confirmées en France. Cette nouvelle ligne est réalisée dans le cadre de son plan de refinancement annoncé le 22 octobre.



Le Groupe a reçu à ce jour de 21 banques françaises et internationales des engagements pour un montant de 2,0MdE.



' Dans ce contexte, les lignes syndiquées existantes de Casino et de Monoprix de maturité 2021et 2022, d'un montant actuel de 2,25MdE, seront réduites à hauteur des montants étendus dans la nouvelle ligne de crédit syndiquée. Le montant résiduel sera de 0,3MdE et les conditions de ces lignes seront inchangées ' explique le groupe.



Les lignes bilatérales existantes de Casino et de Monoprix, d'un montant total de 0,64MdE seront annulées.



' Cette nouvelle ligne sera utilisable si le Groupe lève d'ici mai 2020 au moins 1MdE, via les opérations de financement en cours (prêt à terme et émission obligataire high yield sécurisée) et/ou via des produits liés à des cessions qui n'ont pas encore été signées ' rajoute la direction.



