Casino : modification de l'offre de rachat d'actions GPA

20/08/2019 | 07:57

Dans le cadre d'une simplification de sa structure en Amérique latine, Casino annonce que son conseil d'administration a approuvé une modification finale de son offre d'acquisition des parts détenues indirectement par Éxito dans GPA via Segisor.



La modification améliore le prix à 113 réaux par action GPA et prévoit une clause d'alignement partiel du prix sur les 49,8 millions d'actions GPA que Casino acquerrait indirectement auprès d'Éxito, en cas de cession au-delà de 113 réaux dans les 15 mois.



L'offre modifiée est valable jusqu'au 27 août. Les opérations du projet de simplification demeurent soumises à certaines autorisations dont elles doivent faire l'objet de la part des organes de gouvernance concernés.



