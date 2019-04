Casino : notation financière abaissée chez Moody's

03/04/2019 | 07:51

Casino fait part de la décision de Moody's d'abaisser sa notation financière de 'Ba1 perspective négative' à 'Ba3 perspective négative', précisant que ce changement n'a pas d'impact sur la disponibilité ou le coût de ses ressources financières.



Le distributeur alimentaire ajoute que l'analyse de Moody's ne prend en compte ni le plan de cession ni la réduction à venir de la dette obligataire, et que l'agence souligne positivement son exposition limitée, et en réduction, au format déclinant des hypermarchés.



Au 31 décembre 2018, Casino disposait en France d'une liquidité de cinq milliards d'euros de liquidité. Il rappelle avoir récemment augmenté la cible de son plan de cession d'actifs d'un à au moins 2,5 milliards d'euros d'ici le premier trimestre 2020.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.