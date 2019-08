Casino : nouveaux arbitrages d'actifs validés en France

20/08/2019 | 08:35

Dans le cadre de la préparation de son plan stratégique 2022, Casino annonce que son conseil d'administration a validé de nouveaux arbitrages d'actifs, en France, pour un montant cible de deux milliards d'euros d'ici la fin du premier trimestre 2021.



Il prévoit en France d'accentuer le positionnement sur les formats (e-commerce, premium et proximité) et géographies porteurs, ainsi que les nouveaux métiers à forte croissance (énergie, data et publicité, data centers) et donne la priorité à la génération de cash-flows récurrents.



'Ce processus parachève la transformation du modèle commercial entamée depuis plusieurs années. Le groupe disposera ainsi, en France, d'un ensemble d'activités adaptées aux nouveaux besoins des consommateurs et bénéficiant de synergies accentuées', affirme-t-il.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.