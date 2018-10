Casino ouvre un nouveau concept de magasin près des Champs Elysées

Situé au numéro 4 de l'avenue Franklin Roosevelt, à deux pas des Champs Elysées, le magasin de 400 m2 répartis sur trois étages compte un rayon d'épicerie fine, une sélection de produits alimentaires de marque Casino, des produits bio et vegan, ainsi qu'une cave à vins.

Le magasin, largement équipé d'écrans permet aux clients de faire leurs courses 24h sur 24 munis de leur smartphone et de l'application du magasin, et de payer en ligne.

Pour attirer les clients dans ce quartier de bureaux, des services de petites restauration sont disponibles, avec notamment un bar à croque-monsieur et un coin café.

Après s'être restaurés, ils peuvent ainsi passer leurs commandes à partir d'un mur digital géant donnant accès aux produits disponibles sur le site de courses en ligne de Casino, avec une livraison à domicile le soir même si la commande a été passée le matin, ou le lendemain si elle l'a été le soir.

Un "showroom" de meubles du site de commerce en ligne Cdiscount, filiale de Casino, permettra aux clients de les tester et, éventuellement, de les commander en ligne. Un espace de "co-working" gratuit est également disponible.

DES INNOVATIONS TRANSPOSABLES EN CAS DE SUCCÈS

En cas de succès, le concept pourrait être déployé ailleurs en France ou à l'étranger.

Surtout, les innovations technologiques, si elles font leurs preuves, pourront être transposées dans d'autres magasins du groupe, hypermarchés, supermarchés ou magasins de proximité.

Le magasin est géré en franchise par Prodistribution, le partenaire historique de Casino. Le montant de l'investissement, partagé à 50-50, n'a pas été rendu public.

Casino a déjà lancé en autre test à Paris, en partenariat avec L'Oréal, baptisé "Le Drugstore parisien", qui mêle produits de beauté, bien-être et alimentaire.

Etranglé par sa dette et celle de sa maison-mère Rallye, Casino a annoncé lundi avoir signé une promesse de vente en vue de céder les murs de 55 Monoprix pour 565 millions d'euros, dans le cadre d'un deuxième plan de cession d'actifs visant à alléger son bilan.

Le titre Casino, un des plus vendus à découvert de la Bourse de Paris, accuse une chute de près de 30% depuis le début de l'année, sur fond de défiance vis-à-vis du bilan du groupe et de ses perspectives opérationnelles dans des marchés français et brésilien difficiles.

Le PDG du groupe, Jean-Charles Naouri, est monté au créneau dans un entretien au Financial Times publié mercredi, dénonçant le comportement des hedge funds, assurant pouvoir "aisément" simplifier la structure de holdings du groupe et se disant conscient de son devoir vis-à-vis de ses actionnaires "en cas d'offre de rachat lucrative".

