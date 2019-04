Casino : partenariat renforcé avec Amazon

23/04/2019 | 08:16

Fort de la réussite du partenariat commercial entre son enseigne Monoprix et Amazon lancé en septembre 2018, Casino annonce le renforcement de ce partenariat 'pour faciliter la vie quotidienne des clients et leur apporter de nouveaux services'.



Les deux groupes vont travailler ensemble pour permettre aux clients de récupérer leurs colis Amazon dans des Amazon Lockers installés dans 1000 magasins du groupe Casino, au sein de neuf enseignes différentes du distributeur alimentaire, d'ici la fin de l'année.



Par ailleurs, plusieurs milliers de produits de marque Casino dans différentes gammes seront disponibles sur Amazon. Enfin, Amazon et Monoprix vont étendre leur partenariat relatif à Prime Now au-delà de la région parisienne.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.