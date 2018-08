Casino : plombé par les doutes d'un courtier

29/08/2018 | 11:17

Comptant parmi les fortes baisses de l'indice SBF 120 ce midi, l'action Casino perdait plus de 3% à la Bourse de Paris sur l'inquiétude exprimée par les analystes de Credit suisse quant à la situation financière du distributeur français.



Dans une note de recherche publiée ce matin, les spécialistes ont estimé que l'endettement déjà élevé des activités françaises de Casino continue d'augmenter, ce qui pourrait menacer le dividende qui est la principale ressource de Rallye. Des cessions se poursuivent mais la génération de cash demeure sous pression et 'le risque de liquidité augmente', titre une note de recherche.



Toujours neutre sur le dossier, Credit suisse a abaissé sa cible de 25%, à 31,65 euros.





