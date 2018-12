Casino : porte-monnaie électronique pour Cdiscount

06/12/2018 | 10:23

Natixis et Casino annoncent la signature d'un accord pour créer ensemble un porte-monnaie électronique pour Cdiscount et intégrer Dalenys comme partenaire prestataire de service de paiement de Cdiscount.



Début 2019, les clients de Cdiscount pourront utiliser un porte-monnaie électronique leur permettant de payer sans avoir à saisir leurs données de carte bancaire, choisir de régler au comptant ou en plusieurs fois ou encore bénéficier de cash-back sur leurs achats.



Natixis Payments, avec sa plateforme digitale S-money, accompagnera ainsi, pour la première fois en France, un acteur majeur de l'e-commerce sur la réalisation de son propre porte-monnaie électronique de paiement.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.