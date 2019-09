Casino : porté par l'intérêt supposé de Carrefour

11/09/2019 | 09:30

Selon BFM Business, le distributeur français Carrefour plancherait 'depuis plusieurs semaines' sur le rachat de son concurrent Casino, placé en procédure de sauvegarde judiciaire. L'action Casino prend 2,5% ce matin à la Bourse de Paris, et s'est ainsi reprise de 55% sur un an.



Dirigé par Alexandre Bompard, Carrefour y penserait depuis un an environ, sans oublier les cessions de magasins nécessaires pour passer sous les fourches caudines des autorités de la concurrence.



'Une offre publique d'échange (échanges d'actions) entre 4 et 4,2 milliards d'euros a été évoquée, soit 25% de plus que sa valeur fin juin. Une prime importante pour tenter de séduire les banques de Casino' plutôt que son principal actionnaire, Jean-Charles Naouri, qui serait probablement hostile à cette consolidation, croit savoir BFM Business.



Reste que Carrefour hésite encore, notamment depuis qu'un holding contrôlé par l'homme d'affaires Daniel Kretinsky a pris près de 5% du capital de Casino.







Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.