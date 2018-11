Casino : première filière agricole lancée par Horizon

05/11/2018 | 08:42

Auchan Retail, Casino et Schiever annoncent que leur centrale d'achat nouvelle génération Horizon lance sa première filière agricole française d'approvisionnement qui portera sur les oeufs de plein air à marques de distributeur des trois entreprises.



Les oeufs d'origine France seront produits dans des élevages de poules en plein air, nourries sans OGM et sans traitement antibiotique. Les consommateurs retrouveront ces oeufs en magasin sous les marques distributeurs dès avril 2019.



Auchan Retail, Casino et Schiever se sont engagés sur une durée a minima de trois ans et sur des volumes minimums garantis. D'autres filières agricoles sont en cours de discussion et seront mises en oeuvre courant 2019 selon les mêmes modalités.



