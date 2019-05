Casino : procédure de sauvegarde pour Rallye

24/05/2019 | 09:10

Casino indique que son actionnaire de référence, Rallye, l'a informé de l'ouverture de procédures de sauvegarde de six mois concernant Rallye et ses filiales Cobivia et HMB, ainsi que les sociétés Foncière Euris, Finatis et Euris.



'Elles ne concernent pas le Groupe Casino, ni ses activités, ni ses collaborateurs, ni la poursuite de son plan stratégique en cours d'exécution', précise toutefois le groupe de distribution alimentaire.



Rallye a affirmé que des informations seront régulièrement communiquées au marché sur l'évolution de la procédure, et que la cotation de l'ensemble des titres émis par les sociétés concernées reprendra le 24 mai à l'ouverture du marché.



