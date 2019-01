Casino : promesses de cessions de six hypermarchés

21/01/2019 | 07:47

Casino annonce avoir conclu des promesses en vue de la cession de six hypermarchés -figurant parmi les moins performants du parc- à des adhérents Leclerc, pour une valorisation des murs et fonds totale de 100,5 millions d'euros.



Ces hypermarchés, situés à l'extérieur de la région parisienne, ont représenté un CA HT d'environ 150 millions d'euros en 2018 et généré une perte totale d'environ huit millions de résultat opérationnel courant.



La réalisation des cessions est attendue au premier semestre 2019, sous réserve de la consultation préalable des instances représentatives du personnel, qui ont été réunies ce vendredi 18 janvier, et de la réalisation des conditions suspensives usuelles.



