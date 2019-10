Casino : promesses de vente pour 20 restaurants

17/10/2019 | 08:49

Casino annonce la signature de promesses de vente en vue de la cession au Groupe Crescendo Restauration de 20 restaurants sous enseignes 'A la Bonne Heure' et 'Coeur de Blé' ainsi que les murs de six restaurants exploités par des franchisés.



Prévoyant la poursuite des contrats de travail des collaborateurs, ces promesses signées représentent un montant total d'environ 20 millions d'euros. La réalisation des cessions est attendue pour l'essentiel fin 2019, sous réserve des conditions suspensives habituelles.



Créé en 1992 par Christopher Shafroth, Crescendo Restauration a ouvert son premier restaurant à La Teste de Buch, en Gironde et compte désormais 80 restaurants, exploités sous les quatre enseignes 'Crescendo', 'Jules & John', 'Chez Jules' et 'Les Comptoirs d'Alice'.



