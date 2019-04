Casino : promesses pour la cession de quatre magasins

12/04/2019 | 09:03

Le distributeur alimentaire Casino annonce avoir conclu de nouvelles promesses unilatérales d'achat concernant quatre magasins structurellement déficitaires, promesses représentant un montant total de 24 millions d'euros.



Elles portent sur les hypermarchés de Carcassonne Cité 2 et de Château d'Olonne, ainsi que sur deux Leader Price. Ces magasins ont représenté en 2018, un CA HT de 42 millions d'euros pour une perte opérationnelle courante de -1,5 million.



La réalisation des cessions est attendue au troisième trimestre, sous réserve de la consultation préalable des instances représentatives du personnel, qui ont été informées ce jeudi 11 avril, et de la réalisation des conditions suspensives usuelles.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.