Casino : propose un étiquetage sur le bien-être animal

05/12/2018 | 14:30

Casino annonce s'être associé à trois organisations indépendantes (Compassion In World Farming France, La Fondation Droit Animal, éthique et sciences et l'association Œuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs) pour proposer le premier étiquetage sur le bien-être animal.



Ils ont travaillé pendant près de deux ans pour construire ensemble un référentiel solide de critères propres à évaluer le bien-être animal (densité d'élevage, parcours extérieur, soins, transport, méthode d'abattage, etc.), ainsi qu'une méthode de notation.



Le groupe de distribution alimentaire ajoute que cet étiquetage prévoit des paliers de notation valorisant les démarches garantes d'une amélioration significative du bien-être animal et allant au-delà des exigences réglementaires.



