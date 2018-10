Casino : ralliement de 12 magasins de la famille Quattrucci

15/10/2018 | 09:03

Casino annonce la signature, le 12 octobre, d'un partenariat avec la famille Quattrucci, portant sur le ralliement au groupe de douze magasins spécialisés dans la vente de produits frais exploités par cette famille.



Le groupe de distribution alimentaire précise que ces douze supermarchés et hypermarchés, situés en Ile-de-France et dans le département de l'Oise, ont réalisé en 2017 plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires.



Ainsi, à compter de 1er janvier 2019, ces magasins seront approvisionnés par Casino et passeront pour sept d'entre eux sous enseigne 'marché frais Géant' et pour les cinq autres, sous enseigne 'marché frais Leader Price'.



