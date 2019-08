Casino relève son offre pour racheter la participation indirecte d'Exito dans GPA

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur Casino a annoncé lundi soir que son conseil d'administration avait approuvé une modification de son offre d'acquisition de la participation détenue indirectement par sa filiale colombienne Exito, via la société française Segisor, dans le brésilien Grupo Pao de Açucar (GPA), autre filiale de Casino.

L'offre modifiée valorise la participation d'Exito dans GPA à 113 reals brésiliens par action, contre une précédente offre de 109 reals par action. Cette nouvelle offre comporte également une clause d'alignement partiel du prix, "portant sur les 49,8 millions d'actions GPA que Casino acquerrait indirectement auprès d'Exito, en cas de cession de tout ou partie de ces actions au-delà de 113 reals brésiliens par action dans les quinze mois", a précisé Casino.

Cette offre modifiée est valable jusqu'au 27 août, a précisé Casino, indiquant que les autres termes et conditions du projet de simplification restaient inchangés.

Le rachat de la participation indirecte d'Exito dans GPA s'inscrit dans un projet plus vaste de réorganisation et de simplification des opérations de Casino en Amérique latine. Ce projet prévoit une offre publique d'achat de GPA sur 100% du capital d'Exito qui, par l'intermédiaire de Segisor, détient 99,9% des droits de vote et 37,3% des intérêts économiques de GPA.

Au terme de ces opérations, Casino possédera 41,4% de GPA qui deviendra elle-même l'actionnaire de contrôle d'Exito et de ses filiales en Uruguay et en Argentine.

