Casino relève son offre sur la part de 50% d'Exito dans GPA

PARIS, 20 août (Reuters) - Casino a annoncé lundi qu'il avait relevé son offre portant sur le rachat des 50% détenue par sa filiale colombienne Exito dans le distributeur brésilien GPA, le groupe français modifiant ainsi légèrement l'opération de simplification de sa structure en Amérique latine présentée au début de l'été.

Dans un communiqué, Casino, engagé dans un vaste plan de désendettement et d'amélioration de ses performances financières, précise qu'il propose désormais 113 reais (25,03 euros) par action GPA contre un précédent prix de 109 reais, soit une hausse de 3,7%.

La bonne tenue des activités en Amérique latine permet au groupe de compenser en partie ses performances atones en France.

"L'offre modifiée résulte des discussions avec la direction et le président du conseil d'administration d'Éxito", ajoute Casino, disant que l'offre modifiée est valable jusqu'au 27 août.

Au terme de la simplification de sa structure en Amérique latine - qui avant le rachat des parts d'Éxito dans GPA passe par une offre publique du second sur le premier - Casino détiendra 41,4% de GPA, ce dernier devenant pour sa part l'actionnaire de contrôle d'Éxito et de ses filiales en Uruguay et en Argentine. (Benoît Van Overstraeten)