Casino : s'associe à Qarnot computing pour des data centers

20/12/2018 | 08:58

Casino annonce nouer un partenariat stratégique avec Qarnot computing visant à installer et exploiter des data centers de nouvelle génération au sein d'entrepôts et de réserves de ses magasins, data centers qui seront exploités par leur coentreprise ScaleMax.



L'activité génèrera des revenus pour Casino grâce à la location des espaces disponibles et à la fourniture d'électricité pour les data centers. Par ailleurs, il est prévu de réutiliser la chaleur produite par les serveurs pour chauffer les bâtiments concernés.



Le premier data center sera opérationnel au premier trimestre 2019 dans un entrepôt logistique de Cdiscount, en Seine-et-Marne. Une vingtaine de sites additionnels devraient être déployés d'ici 2023 dans un contexte de croissance importante du marché du calcul intensif.



