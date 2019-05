Casino : s'envole de 15%, les avis des analystes

24/05/2019 | 10:08

Le titre Casino s'envole de près de 15% en début de séance profitant de plusieurs recommandations positives de bureau d'analyses.



Les holdings de contrôle de Casino, Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris ont été placés hier (le 23 mai 2019) en procédure de sauvegarde. Cela suspend le paiement des dettes pour les 6 prochains mois (extensible jusqu'à 18 mois). Casino et Go Sport ne sont pas concernés par la procédure de sauvegarde précise Oddo dans son étude du jour.



' L'objectif est le rééchelonnement des dettes qui peut légalement aller jusqu'à 10 ans. Les dettes nettes des 4 sociétés s'élèvent à 3 295 ME dont 2 899 ME pour Rallye seulement ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo estime que la procédure de sauvegarde, qui pourrait induire la perte de contrôle de JC Naouri sur Casino, était la seule issue pour essayer de protéger Casino dont les actifs ne permettaient plus de couvrir les dettes de sa maison mère.



Oddo adopte une opinion d'Achat sur Casino contre Neutre avec un objectif de cours de 36 E. Les analystes estiment que le lien financier néfaste entre Casino et sa maison mère Rallye est, enfin, dénoué.



Invest Securities relève également sa recommandation sur Casino de 'vente' à 'neutre' avec un objectif de cours ajusté de 33,4 à 32 euros.



'On le savait depuis longtemps. Le risque financier de Casino s'est potentialisé chez Rallye qui n'a cessé d'ajouter de la dette sans produire une quelconque contrepartie en actifs, de par son statut de holding de contrôle', commente à ce sujet l'analyste.



'Le risque s'est fait plus pressant à mesure que se rapprochent des échéances majeures vis-à-vis desquelles le marché s'est montré de moins en moins convaincu de la capacité de Rallye à pouvoir les assumer', poursuit-il.



' Les comptes de Casino nécessitent des ajustements importants pour évaluer correctement la valeur de la société. C'est à notre avis l'élément le moins discuté mais le plus important de ce débat.' Indique de son coté Bernstein.



