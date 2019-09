Casino : signature des accords avec GPA et Éxito

13/09/2019 | 07:45

Casino annonce la signature des accords avec GPA et Éxito en vue du prochain lancement par GPA d'une offre publique d'achat exclusivement en numéraire sur Éxito, après l'achèvement des autorisations nécessaires.



Par ailleurs, le conseil d'administration et l'assemblée générale d'Éxito ont approuvé la cession à Casino de toutes les actions détenues par Éxito dans Segisor (qui détient 99,9% des droits de vote et 37,3% des droits économiques dans GPA).



GPA lancera donc, par l'intermédiaire d'une filiale détenue à 100%, une OPA exclusivement en numéraire visant la totalité du capital d'Éxito au prix de 18.000 pesos colombiens par action et Casino apportera la totalité de sa participation (55,3%).



