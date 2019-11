Casino : succès des opérations de financement pour 1,8MdE

07/11/2019 | 19:01

Le Groupe annonce le succès de la syndication d'un prêt à terme de 1 000ME et du placement d'une obligation high yield sécurisée de 800ME, tous deux de maturité janvier 2024.



Le montant des nouveaux financements du Groupe s'élève ainsi à 1,8MdE, en hausse de 300ME par rapport au montant cible de 1,5MdE annoncé initialement.



' Ce montant additionnel augmentera la taille de l'offre de rachat portant sur les obligations de maturité 2020, 2021 et 2022, qui a été lancée le 5 novembre et devrait se clôturer le 12 novembre ' précise le groupe.



' Cette opération permet à Casino d'étendre la maturité moyenne de sa dette de 3,3 à 3,9 années. Combinée à la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit syndiquée d'environ 2,0MdE et de maturité octobre 2023 , ce plan de refinancement permettra également au Groupe d'améliorer sa liquidité avec une maturité moyenne des lignes de crédit en France qui augmente de 1,6 à 3,6 années ' rajoute la direction.



