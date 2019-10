Casino: vente en hausse au 3e trimestre, poursuite des cessions d'actifs

Paris (awp/afp) - Le groupe français de distribution Casino a annoncé jeudi avoir réalisé un chiffre d'affaires de 9,053 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 1,8%, et ce alors qu'il poursuit sa stratégie de cession d'actifs pour se désendetter.

Les analystes de Factset et Bloomberg tablaient sur des ventes comprises entre 9,086 et 9,091 milliards d'euros.

"Globalement, dans un contexte français de consommation atone pour la distribution, ce trimestre affiche une performance relativement bonne", a affirmé le directeur financier de Casino, David Lubek, lors d'une conférence téléphonique.

"On s'attend à un quatrième trimestre qui sera meilleur que le troisième puisque l'an dernier, on avait eu l'effet +gilets jaunes+ qui avait joué sur le 4e trimestre donc cette année, si on reste sur la même trajectoire, on devrait faire mieux", a-t-il ajouté.

Compte tenu de ces résultats, le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs en France, où il réalise la moitié de son chiffre d'affaires.

Le groupe stéphanois, très présent notamment en Amérique latine, dit avoir bénéficié au troisième trimestre d'effets de change favorables, de même que de bonnes ventes dans ses stations-service.

En revanche, précise-t-il dans son communiqué, "l'effet périmètre est négatif (-1,2%), compte tenu principalement des cessions de magasins déficitaires en France".

En plein coeur de l'été, le 20 août, Casino avait lancé une nouvelle phase de cession d'actifs pour un montant de 2 milliards d'euros, après avoir "identifié" de nouveaux magasins à céder d'ici au printemps 2021.

Pressé de réduire sa dette par ses investisseurs et ses actionnaires, Casino avait ajouté avoir quasiment bouclé une première vague de cessions d'actifs non-stratégiques de 2,5 milliards d'euros, à réaliser d'ici au premier trimestre 2020.

Fin juillet, lors de la publication de ses résultats semestriels, Casino avait annoncé vouloir "atteindre moins de 1,5 milliard d'euros de dette nette en France à fin 2020", contre 2,7 milliards fin 2018.

afp/rp