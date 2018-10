Casino : ventes en hausse comparable de 3,3% au T3

19/10/2018 | 10:58

Le chiffre d'affaires s'établit à 8,9 milliards euros au 3ème trimestre (T3) 2018, en baisse de - 2,4% par rapport au 3e trimestre 2017. Il a été impacté par un effet de change défavorable de - 7,6%.



La croissance des ventes est de +5,4% en organique et de +3,3% en comparable. L'effet périmètre est de +0,3%, l'effet essence de +0,3% et l'effet calendaire s'élève à -0,8%.



En France, les ventes totales s'établissent à 4 832 ME au 3ème trimestre 2018, en croissance de +2,0% en organique et de +1,9% en comparable.



Le GMV de Cdiscount s'établit à 872 ME, en croissance de +6,1% dont +9,3% en organique sur le trimestre.



Les ventes des activités du Groupe en Amérique Latine (Groupe Éxito et GPA Food) poursuivent leur accélération au 3e trimestre et affichent une croissance de +10,4% en organique et +5,5% en comparable. Le chiffre d'affaires consolidé est impacté par un effet de change défavorable de -17,6%.



Au vu des performances observées à date et du degré d'avancement du plan de cession, le Groupe confirme l'ensemble de ses objectifs annuels.





