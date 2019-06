Casino : vers une structure simplifiée aen Amérique Latine

27/06/2019 | 07:45

Casino annonce que le conseil d'administration de sa filiale brésilienne GPA a approuvé le 26 juin la formation d'un comité ad-hoc d'administrateurs indépendants afin d'examiner un projet qui conduirait à simplifier la structure du groupe en Amérique Latine.



Ce projet comprendrait une offre publique en numéraire lancée par GPA sur 100% d'Exito, à laquelle Casino apporterait la totalité de sa participation (55,3%), et une acquisition par Casino des titres détenus par Exito dans Segisor.



A l'issue du projet, Casino détiendrait seul 41,4% de GPA qui contrôlerait elle-même Exito et ses filiales en Uruguay et en Argentine. Cette opération sera soumise à l'accord des organes de gouvernance des trois sociétés concernées.



