Fevad: Promotions de novembre et achats de Noël pourraient atteindre 19 milliards d'euros

Depuis trois ans, mis sous pression par le géant américain Amazon, les distributeurs français se sont largement convertis aux pratiques promotionnelles américaines proposant des rabais massifs à l'approche de Noël.

Au cours des quatre jours allant du "black friday", le 23 novembre, au "cyber monday", le 26, la Fevad estime que les ventes en ligne devrait atteindre 1,3 milliard d'euros.

Au total, le marché français du e-commerce devrait franchir la barre des 90 milliards d'euros en 2018, poursuivant sa progression à deux chiffres, après une hausse de plus de 14% en 2016 et 2017 grâce notamment à une offre sans cesse croissante et une explosion des achats réalisés depuis un téléphone mobile.

