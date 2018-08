GPA (Casino) ne discute pas avec Amazon au Brésil, dit le directeur aux Echos

Casino avait confirmé au printemps dernier le projet de cession de Via Varejo, un distributeur d'électronique et d'électroménager, tout en démentant des rumeurs de discussions avec Amazon.

"GPA a annoncé fin 2016 la vente de Via Varejo. C'est toujours d'actualité", dit Peter Estermann aux Echos. "On est concentré sur cette vente, et elle va se faire... Le non-alimentaire n'est pas au coeur de notre activité."

Interrogé sur le type d'accord qui pourrait être conclu avec Amazon, par exemple, le directeur de GPA répond : "Aucun. Amazon a passé un accord avec Casino en France mais il n'y a pas de négociations en cours au Brésil."

"Peut-être à l'avenir, mais pas maintenant", ajoute-t-il, interrogé sur la logique industrielle d'un partenariat avec le champion américain du e-commerce.

Peter Estermann déclare aussi que la baisse récente du titre Casino en Bourse - dans la foulée d'un commentaire de Bernstein contesté par le groupe - n'a "aucun" impact sur GPA au Brésil.

"Ce qui se passe en France est indépendant des résultats de GPA au Brésil. Il peut y avoir des effets secondaires mais aucun impact direct", dit-il.

