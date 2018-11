Gilets jaunes: La FCD craint pour le Black friday et Noël

Le 17 novembre, manifestations et blocages de la circulation, en signe de protestation contre la hausse du prix des carburants, se sont soldés par une chute de 35% du chiffre d'affaires des distributeurs, tandis que la fréquentation des centres commerciaux a plongé de 47%, selon la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD).

"Depuis lors, certains magasins sont restés fermés (...) car il y a des barrages qui interdisent aux consommateurs d'y rentrer", a déclaré vendredi sur RTL Jacques Creyssel, délégué général de la FCD.

"Nous demandons qu'il y ait le libre accès pour nos salariés comme pour nos clients à l'ensemble des magasins et des entrepôts", a-t-il ajouté, jugeant la situation "très inquiétante" et évoquant des problèmes d'approvisionnement dans certains magasins.

"Il y a beaucoup d'interventions (de police, NDLR), mais malheureusement, on constate que ça ne suffit pas. Nous avons demandé d'aller encore plus loin (...) car la liberté de manifester doit être garantie mais la liberté de commercer et de circuler sont aussi des valeurs fondamentales qu'il faut faire respecter", a-t-il dit.

Les commerçants misent sur les promotions du "Black friday", désormais largement implanté dans le paysage français, pour lancer leurs cruciaux achats de Noël.

"C'est le moment où se fait le chiffre d'affaires de l'année. Si les commerçants ne peuvent pas travailler, ça risque d'avoir des conséquences économiques et sur l'emploi majeures", a averti Jacques Creyssel.

Certains magasins et entrepôts sont d'ores et déjà, selon lui, en chômage technique.

